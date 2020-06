Superuudis! Koroonapausil olnud jalgpalli Meistrite liiga hooaeg läheb edasi! 

Sarnaselt poolelijäänud lokaalsete jalgpalliliigadega mängitakse Meistrite liiga suvel lõpuni, ent sootuks teises vormis, kui harjutud.



Kui algselt pidi finaal toimuma mai lõpus Istanbulis, siis nüüd räägivad kõlakad, et Euroopa parim vutiklubi selgitatakse Istanbulis miniturniiri vormis.



See tähendab, et augusti alguses kohtuvad Meistrite liiga kaheksa paremat mini play-off’is. Ametlik kinnitus sellele tuleb ülehomme.