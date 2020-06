KOSSUKANTSI ANOMAALIA: kuidas Tartu tippkorvpallurite poegadest sirgusid hoopis kõvad jalkamehed 

Lisades Jaanus Liivakule ja Vallo Reinkortile lähimineviku kolmanda kõva korvpalluri Tiit Teniste, kelle pojad valisid samuti jalgpalluritee, joonistub välja omamoodi anomaalia: kui päris mitmel puhul on meie kossustaaride pojad valinud isa ala, siis jalgpallile sõrme andnud korvpallurite võsukesed on sirgunud just traditsioonilises kossukantsis Tartus, kus jalgpallitaristu jääb praegugi Tallinnast kaugele maha. Rääkimata aegadest, kui poisid nahkse muna taga ajamisega alustasid.