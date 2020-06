Suri Tokyo olümpiale pääseda lootnud 16aastane Prantsusmaa sportlane 

Prantslanna oli koos seitsme või kaheksa sõbraga Grenoble'i lähedal ronimas, kui ta libises ning 150 m kõrguselt kaljult kukkus. Douady' surnukeha on tuvastatud ning alustatud on uuringutega. Hetkel pole selge, mis võis kukkumise põhjustada, teatab le Dauphine.

Noort sportronijat peeti väga andekaks ning usuti, et ala tulevik on tema päralt. Mitmeid noortevõitlusi võitnud prantslanna debüteeris 15aastaselt MK-sarjas, kus lõpetas viiendana. Sportronimine on järgmisel aastal esmakordselt kavas Tokyo OMil, Douady oli lootnud sinna pääseda.