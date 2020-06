Ka Lätis toimuvast rallist võib saada WRC etapp 

Ligi 70 000 elanikuga Läti linnas oleks etapp pidanud toimuma autoralli EM-sarjas mai lõpus, kuid koroonaviiruse leviku tõttu tõsteti see 14. - 16. augusti peale. Ürituse korraldajad on pidanud nõu WRC promootori Oliver Cieslaga ralli MM-sarja lisamise osas.

"RA Events ja WRC promootor rääkisid esmaspäeval, mil arutasid mitmete korralduslike küsimuste, tingimuste ja nõuete ning mitmete teiste teemade üle, mis peavad olema vastavuses, et Läti MM-sarja etappi koos EM-sarjaga korraldada saaks. Tahan rõhutada, et tegu oli alles esimeste läbirääkimistegaa ning kumbki pool pole otsuste langetamisele lähedal," lausus Strokšs.

"See saab olema väga raske ülesanne, sest ürituse alguskuupäevani on vähem kui kaks kuud. Kutsume oma partnereid nõu pidama, et hinnata korralduslikku tööjaotust, finantsilisi tingimusi ja teisi aspekte. Ainult kiires tempos koostööd tehes on meil võimalik leida lahendus, kuidas korraldada Lätis nii MM-sarja kui ka EM-sarja etappi," lisas Strokšš.