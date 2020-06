Spartaki endine president pahandas Tarmo Kingi väljaütlemise peale: see on russofoobne jaburus! 

„Kõik alguses hirnusid, et eestlane ja mängib jalgpalli. Mäletan, et Oleg Romantsev helistas klubi presidendile, kes oli kusagil puhkamas. Ütles, et tahab alla kirjutada. President kohe uuris, kellega on tegu. Kui öeldi, et eestlasega, siis tuli kohe vastuseks, et unusta ära. Eestlased ei mängi ju jalgpalli. Paar päeva hiljem oli aga leping käes,” lausus Kink intervjuus Eesti Päevalehele .

"Näikse, et seal on mingi kibestumus. Romantsev ei teadnud isegi, kes Tarmo Kink on. Ainuke, kes teda osta tahtis, olin mina. Kingil oli hea vasak jalg. Tema väljaütlemine on russofoobne jaburus. Homme võib ta öelda, et arvasime ta koosseisust välja, sest ta on eestlane. Kuid geopoliitiilst olukorda arvesse võttes ei ole see midagi uut," vahendas Tšervitšenko sõnu portaal Championat.com.