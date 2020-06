Korvpallikoondise peatreener Jukka Toijala: see pole selline töö, kus raha taskusse pista ja kaduda 

Koondise peatreenerina peab Toijala hinnangul esmajoones aru saama, et nõudmiste ja eesmärkide saavutamine on võimalik siis, kui toetatakse seda, mida saab ära teha. Hea peatreener toob enda ümber piisavalt personali. „Kui me räägime, et tahame olla Euroopa meistrivõistluste lõputurniiris 8. kohal, siis me peame ka teistes tegevustes latti kõrgemale seadma. Meil peab olema laagrite võimalus, võimalus osaleda headel rahvusvahelistel mängudel. Rasketel hetkedel Itaalia vastu paistis välja, et oleme liiga vähe koos olnud,“ ütles ta.

Tema sõnul on täiesti selge, et meil on vaja järjest kõvemaid mänge. Äkitselt tulemused ei tule, vaid kõvade korvpallimaade vastu mängides. Ükskord saab see Toijala hinnangul meeskonnale rutiiniks ja lõpuks tuleb edu.

„Kõikidele ei saa meeldida, saan sellest hästi aru. Ma tean, et kui rahvuskoondise peatreeneriks valitakse välismaalane, siis on loomulikult olemas ka sellele vastuseisjaid. Ma pean oma tegevuse kaudu välja teenima ka kriitikute usalduse. Ma proovin siin teha head tööd ja Eesti korvpalli edasi aidata,“ ütles korvpallikoondise peatreener. Tegemist ei ole tema sõnul sellise tööga, kus raha taskusse pista ja kaduda, vaid ta tahab edendada Eesti korvpalli nii palju kui võimalik, sest hea töö puhul võib see tulevikus kuskile välja viia.