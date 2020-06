VIDEO JA FOTOD | Tänak vajutas Soomes gaasi põhja! 

Autoralli MM-sarjas on tänavu sõidetud vaid kolm etappi: Monte Carlos, Rootsis ja Mehhikos. Koroonaviiruse pandeemia tõttu pole seni täpselt teada, millal ja kus MM-sari jätkub. Võimalik, et mingi selgus saabub juba sel reedel ning pole võimatu, et kalendrist leiab ka Rally Estonia. Soome MM-ralli jääb tänavu ära.