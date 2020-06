Lühikese seksi kaitsekõne: enneaegne seemnepurse näitab, et naine meeldib! 

37aastane Alves tunnistas, et ta ei mõista, miks luuakse noortele ettekujutust, et seks peaks kestma kaks tundi. Brasiillaase sõnul tekitab selline jutt ainult traumat ja viib enesekindluse kaotamiseni.

„Kui oled armunud, siis miks peaks nii pikalt ootama? Lase asjadel minna omasoodu!“ arutles jalgpallur. „Kaitsen mehi. Tihti tuleb enneaegne seemnepurse just seetõttu, et partner on nõnda ihaldusväärne.“