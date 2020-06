Saksamaa parim ründaja kolib Londonisse 

Werner on käimasoleva jalgpallihooaja üks säravamaid ründajaid. Ta on kõigi sarjade peale löönud 32 väravat ja tõusnud omal positsioonil Saksamaa esinumbriks. Londoni klubi pidi väravaküti eest välja käima summa, mis jääb väidetavalt 50 ja 60 miljoni euro vahele.

Werner alustas profikarjääri Stuttgartis, kus lõi 103 mänguga 14 väravat. Alates 2016. aastast esindab ta Leipzigi, kus on praeguseks õnnestunud 157 matšiga lüüa 93 tabamust. Lisaks on ta tuntud ka isetu mängijana: tänavu on Bundesligas Werneri arvel kaheksa resultatiivset söötu.