Rallisõber Ratas: „Selge, et kui Eestis toimuks WRC-etapp, siis maksab see rohkem kui miljon. Valitsus on nõus rohkem panustama.“ 

„Ootame ära. Ralli korraldajatel seisavad järgnevate päevade või nädalate jooksul ees tõsised kohtumised rahvusvahelisel tasandil. Eesti valitsus on välja öelnud kindla seisukoha: kui etapi Eestisse toomine on võimalik, siis meie seda toetame,“ ütles Ratas.

„Loomulikult teeme sel juhul ka vastava rahalise eralduse. Praegu on riigieelarves kirjas üks miljon eurot. Sel juhul on arvestatud, et toimub ainult promotsiooniralli. Selge, et kui Eestis toimuks WRC-etapp, siis maksab see rohkem kui miljon. Valitsus on nõus rohkem panustama.“