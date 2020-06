Urmo Aava: Tõenäosus, et WRC etapp Eestis toimub, on suur  

"Võime piltlikult öelda, et Rahvusvaheline Autospordiliit ja promootor istuvad ühel pool lauda ja meie Eesti korraldajatena, Eesti riik ja meie toetajad teisel pool. Oluline on see, et läbirääkimised peavad meie poolele lauda andma parimad tingimused, aga ei tohi ära unustada kogu kooslust, kes ümber laua istuvad, sest meie plaan on ikkagi alati olnud pikk. Kui me selle etapi saame Eestisse, siis [tahame, et] sellest tekiks traditsioon. Iga-aastane traditsioon on võib-olla liiga suur ootus, aga üle aasta või üle kahe aasta [võiks toimuda]."