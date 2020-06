Korvpall Tartu Ülikooli korvpallimeeskond sai uue peatreeneri Ohtuleht.ee , täna, 17:36 Jaga: M

Toomas Kandimaa (vasakul) ja Priit Vene. Foto: Aldo Luud

Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna peatreeneri kohale asub meeskonna pikaaegne abitreener Toomas Kandimaa.Värske peatreener Toomas Kandimaa näeb seda võimalusena karjääris samm edasi astuda. „Olen spordiklubile igati tänulik võimaluse eest erinevates meeskondades abitreenerina töötada. Tunnen, et nüüd on õige aeg astuda samm edasi ja peatreeneri vastutus võtta. Seoses pandeemiaga on olukord spordimaastikul küll keeruline, aga ega korvpall ju kuskile ära ei kao. Kui olud lubavad, pannakse sügisel pall taas mängu ja tahame selleks kõige paremini valmis olla,“ sõnas Kandimaa.Spordiklubi ootab uuelt peatreenerilt õpitu praktikasse rakendamist „Mul on väga hea meel, et Toomas Kandimaa võttis vastu peatreeneri koha. Toomas on pikalt abitreeneri rollis olnud ning on nende aastate jooksul kindlasti palju teadmisi ja kogemusi saanud eelnevatelt peatreeneritelt. Ootan väga, et ta saaks oma treenerifilosoofiat rakendada noore Tartu Ülikooli korvpalli meeskonna peal,“ ütles Tartu Ülikooli