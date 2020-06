Ogier'le tundub mõte tuua MM-etapp Eestissse kummaline: praegu pole ju võimalik korraldada rahvarohkeid üritusi 

Koroonaviiruse pandeemia tõttu on sel hooajal ära jäetud viis etappi, mitme ralli kohal lasub endiselt küsimärk. Seetõttu on Rahvusvaheline Autospordiliit (FIA) proovinud leida võimalusi lisada sarja uusi võistlusi. Ogier'le tundub see kummaline.

"See kõlab imelikult. Ma ei mõista, miks me ei saa korraldada päriselt MM-sarja kuuluvaid etappe, kuid mõned teised rallid on võimalikud," lausus Ogier portaalile Rallit.fi.

Teiste riikide seas loodab MM-etappi korraldada ka Eesti, kus 2010. aastast on toimunud Rally Estonia, mis alati spordisõprades suurt huvi tekitanud on. Samuti püüab võimalusest kinni haarata Lätis peetav Liepaja ralli ning Ypres Rally, mis toimub Belgias.

"Väga populaarsed võistlused on välja tulnud, seal on tavaliselt palju pealtvaatajaid. Kui need oleksid MM-rallid, siis oleks ka fänne rohkem. Peame praegu olema realistlikud. Hetkel pole võimalik korraldada rahvarohkeid üritusi. Seetõttu olen üllatunud, et sellist võimalust kaalutakse," tõi Ogier välja.

Kuuekordne maailmameister testis sel nädalal Soomes oma masinat ning loodab, et võidukihutamistega saab jätkata nii kiiresti kui võimalik. "Meil on selles mõttes vedanud, et saime aasta alguses kolm rallit tehtud. Meie olukord on parem kui teistes motospordisarjades. Kuid meil oleks kolme või nelja etappi veel vaja, et seda MM-sarjaks kutsuda," lisas Ogier.