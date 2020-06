Profisport tühjade tribüünide ees: veider, emotsioonitu, frustreeriv 

26. mai õhtupoolik Dortmundis. Jalgpalli Bundesligas kohtuvad Saksamaa kaks parimat klubi: kohalik Borussia ja külla sõitnud Müncheni Bayern. Tabeliseis on nõnda tihe, et Der Klassikeri nime kandvas vastasseisus mängitakse sisuliselt meistritiitli peale. 43. minutil lööb Bayerni poolkaitsja Joshua Kimmich imelise tabamuse, mis jääb ühtlasi võiduväravaks ning ründajatega võrreldes pigem harva võrku sahistav 25aastane sakslane on rõõmujoovastuses. Staadion aga on sama vaikne, nagu oleks just keegi Eesti jalgpalli kolmandas liigas palli üle joone kobistanud.