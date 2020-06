Pika pausi järel taas WRC masina rooli pääsenud Tänak: tundsin sellest puudust 

Enne seda nädalat sai Tänak viimati oma masinaga sõita märtsis toimunud Mehhiko rallil. Vahepeal õnnestus tal küll proovida R5 autot, kuid see polevat siiski samaväärne.

"Tundsin rallisõidust puudust. Isegi vaatamata sellele, et sain eelmisel kuul sõita i20 R5 masinaga. Olen kaua oodanud, et lõpuks meeskonnaga tööle asuda, isolatsiooni ajal tekkisid meil mõned uued mõtted," muljetas eestlane Hyundai motospordi kodulehel avaldatud intervjuus..

"Saime tänu meeskonna pingutustele jätkata sealt, kust eelmisel nädalal pooleli jäime. Veetsime kaks väga produktiivset päeva nõudlikel, ent samas lõbusatel teedel. Paljuski oli see teisipäval täiuslikuks sünnipäevakingiks!" lausus 32aastaseks saanud belglane.

Ka tiimi pealikul Andrea Adamol oli hea meel, et piloodid taas end proovile panna said.

"Meile oli oluline, et saime sel nädalal Soomes testida. Suutsime kiiresti reageerida õnnetusele, mis Thierry ja Nicolas'ga [Gilsoul, kaardilugeja] juhtus ning saime saata selge sõnumi, et oleme valmis uuesti pihta hakkama. Oli tore, et saime pärast pikka ja keerulist perioodi pisut rallelamusi," sõnas Adamo.