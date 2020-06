Adamo meenutas Neuville'i avariid: mul on halbu mälestusi seoses sellega, kui kedagi raadiosaatjasse karjumas kuulen 

Hyundai pääses pärast piirangute kaotamist esimesena testimisele ning belglane asus Soome teedel kihutama. Ralliajakirjanikel David Evansil ja Colin Clarkil õnnestus meeskonna tegemistel silma peal hoida ning eile avaldasid nad portaalis DirtFish sündmustest loo.

Kui Neuville tegi avarii, ei kulunud kaua aega, et aru saada, mis juhtunud on. Tiimi pealik Andrea Adamo mõistis, et midagi on valesti siis, kui raadiosaatja hakkas lärmi tegema, metsatukk oli aga vaikne. Mõned hetked hiljem saabusid päästeautod ning kinnitati, et nende piloot on õnnetusesse sattunud. Boss tegi kindlaks, et nii belglane kui ka tema kaardilugeja Nicolas Filsoul jäid terveks. Seejärel tekkis küsimus: kuidas see avarii juhtus?

Neuville selgitas, et õnnetuse põhjustas kivi, mida esmapilgul ei õnnestunud näha. "Tabasime kivi, mida märkasime päeva lõpus, kui olime mitu korda kurvi läbinud. See saatis meid teelt välja ja käisime mitu korda üle katuse," tõdes Neuville.

Adamo meenutas, et ta sai kohe aru, et midagi on valesti, kui kuulis oma raadiosaatjat.

"Kui korraldajat raadiosaatjaga nägin, oli ta pisut ärritunud ning tormas seejärel Thierry juurde. Ütlesin endale: "Pe***! See pole hea." Kui kõik oleks hästi olnud, poldaks niimoodi toimitud. Mul on halbu mälestusi seoses sellega, kui kedagi raadiosaatjasse karjumas kuulen, see tuletab mulle neid meelde," lausus Adamo.

Enne testimist oldi viimati Hyundaiga WRC masinaga sõidetud kolm kuud tagasi Mehhiko rallil. Neli päeva võeti Soomes selleks, et tuletada meelde, milline tunne on MM-sarjas sõita. Paraku ei kulunud kaua enne, kui masin õnnetuse käigus purunes.

"Kui nägin, et auto on hävitatud, mõtlesin kogu raske töö peale, mis me tegime, et valmistada auto Soome reisiks ette. Kõik dokumendid, kõik kohtumised, mis ma selleks tegema pidin. Seejärel ütlesin: "P****!" Kuid halb tuju kestis 22 sekundit ja siis lõin endale tagumikku ja ütlesin, et sellise olukorraga tuleb leppida," tõdes Adamo.