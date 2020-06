Riigikogu kultuurikomisjon: Kaitseväe spordirühma sulgemise kohta pole antud piisavalt selgitusi 

Komisjoni esimees Aadu Must ütles Riigikogu kodulehel, et komisjon arutas oma istungil spordirühma sulgemist ja leidis, et selle kohta ei ole avalikkusele antud piisavalt selgitusi. "Soovime Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Heremilt teada, millist rolli nägi Kaitsevägi spordirühmal seni ja mis põhjustel jõuti spordirühma sulgemise otsuseni," sõnas Must.

Kultuurikomisjoni liikme Kristina Šmigun–Vähi sõnul on selgitused hädavajalikud, sest lisaks komisjoni liikmetele ei saa ka sportlased aru, mis põhjusel spordirühm suletakse.

Samuti huvitab komisjoni, milline mõju on spordirühma sulgemisel Kaitseväele ning miks ei eelnenud otsusele laiemat arutelu.

Samal teemal Spordivaria Eesti kaitsevägi likvideerib spordirühma Kaitseväe peastaabi väljaõppeosakonna ülem kolonel Mati Tikerpuu põhjendas spordirühma sulgemist möödunud nädalal ERRile eelkõige sellega, et organisatsiooni põhiülesanne on sõjaline riigikaitse, millest tulenevalt saaks spordirühmale kuluvat inim- ja raharessurssi kasutada otstarbekamalt.

Eile saatis kultuurikomisjonile spordirühma teemal avaliku kirja olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa. Avaldame selle täismahus:

"2006. aastal moodustatud Kaitseväe spordirühma kuulub 15 sportlast, rühma aastane eelarve on ca 350 000 eurot. Spordirühm, kuhu kuuluvad mitmed olümpiamedalistid ja enamasti sõjalisrakenduslike spordialade sportlased, kes on viimaste aastate jooksul võitnud sõjaväelaste maailmameistrivõistlustelt ja maailmamängudelt hulgaliselt medaleid, on kandnud olulist rolli positiivse riigi kuvandi loomisel.

Kui maailma suurima spordiorganisatsiooni, ülemaailmse sõjaväespordi nõukogu egiidi all toimuvatel maailmamängudel võidab väike Eesti medali või isegi mitu, ei jää see tähelepanuta ka Eesti kõige olulisematel liitlastel. Seega Kaitsevägi ei panusta läbi spordirühma toetamise mitte ainult Eesti sporti, vaid otseselt ka rahva tervise edendamisse, ühtekuuluvustunde tekitamisse ja positiivse riigi kuvandi loomisesse.