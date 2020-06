FISi dopinguproovide arv kahanes koroonaviiruse tõttu 90%. Kläbo: tuleb lihtsalt loota inimeste aususele 

"Peame lihtsalt lootma ja pöialt hoidma, et inimesed suudavad õigesti käituda," sõnas lõppenud murdmaasuusatamise MK-hooajal teise koha saanud norralane Johannes Hösflot Kläbo, kes on üks neist, keda on pandeemia ajal testitud.

"Ajad on erilised, kuid on selge, et nii madal arv pole hea," sõnas Johaug NRK-le. "Saame vaid loota, et dopingukütid saavad oma süsteemi uuesti tööle."