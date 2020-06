Ralliajakirjanik Evans hindab Eesti võimalusi MM-etapi saamisel kõrgelt 

Nagu spordisõbrad teavad, keeras koroonaviiruse pandeemia rallikalendri pahupidi. Hulk võidukihutamisi on tühistatud, mõne saatus on veel lahtine. Seega otsib FIA aktiivselt uusi rallisid, mida erakorraliselt kalendrisse lülitada. Pakkumine on tehtud ka Eestile.

Kiire vastus on mõistagi "jah". Me vajame sporti. Me vajame, et autod jälle kihutaksid ja tsirkus rändaks. Kui see juhtub, saame hakata tootma sisu, kirjutama uudiseid ja meenutada inimestele, et oleme elus. Saame pakkuda tootjatele, meeskondadele ja ekipaažidele võimalust õnnestuda ja edu tähistada.

Jah, sportliku väljakutse osas võib neis tingimustes teha kompromisse, kuid milles ei saa järeleandmisi teha, on ohutus.

Keegi ei soovitagi seda teha, aga siseneme potentsiaalselt kaardistamata alale, kui hakkame töötama koos korraldajatega, kes pole WRC nõudmistega nii hästi kursis. Kandidaatrallide süsteem on loodud põhjusega. See pakub FIA-le võimaluse vaadata, kui pädev korraldustiim on. Ja kui neil jääb midagi vajaka, saab FIA neid vajalike standarditeni jõudmisel abistada.

Sel aastal pole selleks lihtsalt aega. Saame tugineda juba kogutud andmetele. FIA on tark, et vaatab Euroopa meistrivõistluste etappide poole. Ieperi ralli kuulub samuti sinna kategooriasse. See võis küll ERC promootori soosingust välja langeda, kuid on vaieldamatult parim mitte-WRC ralli Euroopas.

Sama käib ka Rally Estonia kohta. See on mulluse WRC promotsioonirallina vaieldamatult kõige ilmselgem lisanduja."