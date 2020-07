RALLY ESTONIA TÕUS MM-SARJA: võitlus tuuleveskitega, mille tuuleveskid kaotasid 

Aasta oli 2017 ja sündmuspaik Mikołajki Põhja-Poolas. Hordidena kohale tulnud Eesti fännidele lõppes toonane Poola WRC-ralli kurvalt, sest veel M-Sporti ridadesse kuulunud Ott Tänak tegi pühapäeval esikohal kihutades avarii, mis näiliselt kustutas ta lootused jahtida MM-tiitlit. Tagantjärele targana poleks nüüdse tiimikaaslase Thierry Neuville’i poolt survestatud Tänak pidanud nõnda palju pingutama – isegi teise koha teenimine andnuks piisavalt punkte, et aasta lõpus olnuks duell meistritiitlile Sebastien Ogier’ga sootuks pinevam –, ent sel hetkel oli prantslase edu MM-tabelis nõnda suur, et kõik peale võidu näis kaotusena. Tänak käitus õigesti, aga see ei pehmendanud masendust.