Kert Toobali perre sündisid kaksikud: kui üks kisamise lõpetab, siis teine alustab 

"Nonna oli Annika vanaema nimi ja Jakob tuli võib-olla seepärast, et me elasime eelmisel hooajal Jakobsoni tänaval ning jalutasime mööda Jakob Hurda ja Jakobi tänavat," selgitas Toobal portaalile Võrkpall24.ee .

Uue rolli kohta sõnas ta nii: "Mida rohkem gramme ja kilosid, seda suuremaks läheb kisa. (Naerab) Üldiselt on nii, et kui üks kisamise lõpetab, siis teine alustab. Kahekesi on muidugi lihtsam neid kantseldada, aga üksi on päris keeruline."