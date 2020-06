WRC teatas rallid, mis on järgmisel aastal kindlasti kalendris 

Nendeks on Monte Carlo, Rootsi, Portugali, Itaalia, Keenia, Soome, Hispaania, Jaapani ja Austraalia võidukihutamised. Ühtki kuupäeva ei avaldatud.

Lahtine on jätkuvalt seegi, mitu rallit järgmisel aastal üldse kavas on. Portaali DirtFish andmetel soovivad meeskonnad, et piirdutaks kümnega, kuid promootor soovib 12 rallit. Tänavu pidi olema 14 rallit, kuid siis puhkes koroonaviiruse pandeemia ja pööras rallikalendri pea peale.