Suri Euroopa Kergejõustikuliidu president 

Svein Arne Hansen (vasakul) ja Karsten Warholm mullu Tallinnas, kus kuulutati pidulikul galal välja Euroopa parimad kergejõustiklased. Foto: Erki Pärnaku

"Julgen öelda, et kõik, kes Berliinis meie kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel osalesid, või jälgisid üritust meedia kaudu, olid teadlikud, et nende päevade jooksul toimus midagi erilist. Paljud, nende seas ka mina, on öelnud, et Berliin oli Euroopa kergejõustiku aegade parim üritus. Võime ehk öelda, et kergejõustik on jõudnud uue hiilgeaja algusesse. Peame veel palju tööd tegema ja kõrgemale jõudma, kuid olen optimist. Olema maailma parim spordiala," lausus Hansen eelmisel aastal.