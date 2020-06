Selgusetus MM-sarja jätkumise osas on Toyota rallimeeskonna keerulisse olukorda pannud 

Seega ei tea rallitiimid endiselt, kas, millal ja kuidas kihutamine taas pihta võiks hakata. Enne koroonapausi viimase etapina toimunud Mehhiko rallist on möödas üle kolme kuu. Toyota ja Hyundai meeskonnad on vastavalt käimasoleval ja eelmisel nädalal hakanud masinaid testima, kuid näiteks Suurbritannia tiim M-Sport pole selleni veel jõudnud.

Kui juba kolmekuuline paus teeb olukorra raskeks, siis teadmatus, milllal järgmine etapp toimuda võiks, võib tiimi veelgi rohkem rivist välja lüüa. Toyota pealik Tommi Mäkinen on küll viimaste päevade jooksul meeskonnaga tööd rüganud, kuid praeguses seisus on ettevalmistust keeruline teha.

"Meeskonnal on mitmeid küsimärke. Üsna raske on olnud ning kui oleme vahepeal kiirustanud ning täielikult pingutanud, siis praeguseks on hoog pisut maha tõmmatud. Võime natuke hingata, kuid mul on tunne, et iga hetk võib midagi juhtuda. Kuid keegi ei tea ning tuleviku kohal pole selgust," vahendas Mäkineni sõnu portaal Rallit.fi.