Klavani ja Cagliari peatreener valusa kaotusega lõppenud debüütmängust: algus oli täiesti vastuvõetamatu! 

Zenga, kes pidi koroonaviiruse pandeemia tõttu üle kolme kuu oma treeneridebüüti ootama, tõdes, et just mängu kehv algus läks meeskonnale kalliks maksma.

Itaallane lisas, et teisele kolmveerandtunnile läheneti teistmoodi, kuid paraku loodetud muutust see sisse ei toonud.

"Muutsime teisel poolajal mänguplaani ning proovisime teha parandusi, kuid olime endiselt liiga staatilised. Kui meeskonnas on üks mängija rohkem, siis on tähtis poolkaitsesse mehi juurde tuua ning mängu üle kontroll haarata. Oli ka õnne, sest olime just valmistumas Luca Cigarinit välja vahetama, kui ta väljakult minema saadeti. Tal oli juba kollane, muretsesime, et ta võib kontrarünnakul vea teha ja täpselt nii ka läks," selgitas Zenga.