Tippjalgpalluri ja lõbutüdruku sapsakas päädis väikse vääksuva pambuga 

Jalgpalluri nime on Morgan küll jätnud targu enda teada, kuid ta poetas, et sellel mehel, kellega ta mullu suvel mitmel korral vallatles, on oma elukaaslane tegelikult olemas.

"Kui talle rääkisin, et olen rase, oli ta šokeeritud ega uskunud, et see on tema laps," rääkis 26aastane Morgan. "Teadmine, et ta saab isaks, lõi ta tegelikult täitsa verest välja ja see tekitas temas ka kohmetust, sest ta teadis, et mõned tema jalgpalluritest sõbrad olid samuti minu kliendid."

Morgan, kes eskorttüdruku rasket tööd tegi KinkyKaty nime all, täpsustas, et tegelikult saigi ta palluriga tuttavaks tänu kahele kõrgliiga inglasest vutimehele, kes neidist mehele lahkesti soovitasid.

Ning mullu suvel nad kohtusidki ja seksisid Morgani mäletamist mööda vähemalt kolm korda. Lapsuke sai eostatud – naise kinnitusel küll täiesti planeerimatult – juulis ühel muusikafestivalil, kuhu pallur piiga endale kaaslannaks kutsus.

Morgan oli algusest peale kindel, et sündiva lapse isa on just see jalgpallur, ning nüüd on DNA testid seda ka kinnitanud. Naise väitel on pallur teadmisega, et ta on isaks saanud, nüüdseks ka leppinud ning toetab lapsukest igakuiselt.