Jalgrattasport Jaanipäeval rattaga maanteele? Tanel Kangert: üldplaanis ikkagi usaldan eestlasi Kaarel Täll , täna, 20:15

KENAD RANDID: Viimastel kuudel koroonaviiruse tõttu kodumaal treeninud Tanel Kangert tõestab, et Eesti päikese all võib väga edukalt pruunistuda. Foto: Tiina Kõrtsini

„Iseenesest on praegu superaeg, millal harjutada. Tõsi, teedel tuleb silmad lahti hoida,“ arutleb Eesti esirattur Tanel Kangert, kas 24. juunil tasub maanteel trenni teha. Tema kolleeg Mihkel Räim tõdeb, et jaanilaupäev on paljude eestlaste jaoks ikkagi joomapüha ja tema ei saa lubada, kas julgeb peojärgsel päeval tavapäraselt treenida.