VIDEO | Barcelona troon väriseb! VAR aitas Madridi Reali tiitlile lähemale!   

68. minutil lõi Sociedad viigivärava, ent Adnan Januzaj kaugpomm tühistati, sest Sociedadi mängija segas videokohtuniku meelest Reali puurilukku Thibaout Courtois’d. Kohe järgmisel rünnakul lõi Karim Benzema seisuks 2:0, kuigi ka selle olukorra vaatasid videokohtunikud üle - oli kahtlus, et prantslane mängis käega, ent juhtunu läbi kerides oli selge, et tegemist oli vaid õlaga.

Sociedad lõi küll ühe värava tagasi, ent sellest tagasitulekuks ei piisanud. Kuigi Realil ja Barcelonal on nüüd võrdselt 65 punkti, annab parem omavaheliste mängude suhe edu pealinlastele. Lisaks on järelejäänud mängudes Reali kalender veidi hõlpsam. Paraku on ka nende pea kohal veidi murepilvi, sest 60. minutil väljakult longanud kapten Ramose vigastuse tõsidus pole veel teada.