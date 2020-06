Endine mänedžer kritiseeris Michael Schumacherit: see oli kõige lollim otsus, mille ta tegi  

„Kogu austuse juures tema vastu: see oli kõige lollim otsus, mida ta teha sai. Ta ütles mulle, et tal on igav ning ta peab taas rajale saama. Mina hoiatasin teda: sul on ainult kaotada. Sa oled kõik võitnud, sul pole enam midagi võita, ainult kaotada. Sa oled maailma parim vormel-1 piloot, sa seisad kõikidest teistest kõrgemal. Nüüd sa tahad tulla kaotama. Aga ta ei kuulanud mind,“ sõnas Weber Motorsport-Total.com-ile.