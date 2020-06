Jalgpall Paraguay jalgpallilegend: Maradona ei saa Messi saavutuste vastu Toimetas Oliver Lomp , täna, 15:45 Jaga: M

Lionel Messi Foto: Reuters/Scanpix

Kui suur osa argentiinlaseid heidavad Lionel Messile ette, et too pole erinevalt Diego maradonast riigile jalgpalli MM-tiitlit toonud, siis Paraguay läbi aegade kuulsaima mängija Jose Luis Chillaverti sõnul on Messi saavutused paremad.