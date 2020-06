Legendaarne korvpallihääl Tarvo Villomann: spordireportaažide üldine tase on kõvasti tõusnud 

Eks ta natukene segas, aga mängijatele see ei mõjunud. Öeldi, et mängime nii, nagu kogu aeg oleme mänginud. Poliitikat eriti sinna vahele minumeelest ei toodud. Kuigi ajad olid sellised, nagu nad olid. Leedulased ju välja ei tulnud, aga Kalev ütles, et meie mängime ja mängisid lõpuni.

Üks ilus moment oli Venemaal. Siis oli Kalevis ju esimene mustanahaline (George) Jackson ja me pidime minema läbi Kiievi. Läksime lennuväljale ja siis olid küll Jacksoni silmad kohe suured. See oli tüüpiline pisike Venemaa lennujaam, kus oli segadust ja sodi nii palju, et ameeriklane oli poolmasenduses (Naerab.). Pidime seal mõne tunni ootama, enne kui teine lennuk tuli, millega edasi sõitsime. Aga lõpuks mängis ta täiesti normaalselt, kui sellest (šokist) üle sai.

On väga häid kommentaatoreid ja on ka neid, keda ma eriti kuulata ei tahaks. Üldine tase on kõvasti tõusnud, sest praegu on reportaaži tehes väga palju materjali kasutada. Sportlaste kohta võib rääkida kogu eluloo ära ning olemas on kõikvõimalikud statistilised andmed. Midagi iseenesest ei tule ja olen vaadanud, et mõned mehed on ikka väga kõvasti tööd teinud ja seda muud materjali on vaat liigagi palju ning see hakkab juba segama.