Novak DjoCovid: maailma esireket nakatus koroonaviirusega 

Mõned päevad tagasi teatas Bulgaaria tennisetäht Grigor Dimitrov, et on nakatanud koroonaviirusega. Seejärel teatas sama teinegi Novak Djokovici korraldatud turniiril mänginud tennisist – horvaat Borna Coric. Esmaspäeva õhtul lisandus koroonapositiivsete mängijate nimekirja ka serblane Viktor Troicki.

Maailma tennise esireket Novak Djokovic keeldus esialgu koroonatestist, sest temal ja ta lähikonnal „ei ilmnenud haiguse sümptomeid“. Hiljem lasi mees siiski proovid ära teha ja selgus, et temagi on haigestunud.

"Korraldasime turniiri parimate kavatsustega ja teadmises, et viiruse levik on vähenenud. Kahjuks levib see endiselt. See on reaalsus, millega peame elama ja kohanema. Loodan, et nakatunud inimeste tervisega ei juhtu midagi hullu. Jään 14 päevaks karantiini ja viie päeva pärast tehakse mulle uus test," seisis Djokovici avalduses