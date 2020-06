Töötu rallitäht on valmis tehasetiimi koha eest maksma: mul on raha 

Mikkelsen sõitis kaks eelmist hooaega Hyundai WRC meeskonnas ja lõpetas hooaja tugeval neljandal kohal. Kuid siiski jäi 30aastane piloot selleks aastaks töökohata. Mikkelsen kinnitas Dirtfishile, et ei kavatase alla anda ja soovib sarja naasta.

Suure tõenäosusega ei vabane koht Toyotas, sest Elfyn Evansi ja Kalle Rovanperä lepingud on sõlmitud 2021. aastani. Lisaks kaalub kuuekordne maailmameister Sebastien Ogier jätkamist.

Hyundail on lepingud Thierry Neuville'i ja Ott Tänakuga ning kolmanda masinaga lastakse sõita mitmel mehel. Pole ka kuulda, et Lõuna-Korea autotootja oma lähenemist sooviks lähiaastail muuta. M-Spordi Fordi ridades sõidavad täna soomlased Teemu Suninen ja Esapekka Lappi. Mikkelsen tõdes, et olukord on keeruline.

"Mul on raha, et oma karjääri investeerida," sõnas ta. "Kuid ma pole nõus maksma, kui ma ei näe selle meeskonnaga tulevikku. Olen valmis investeerima, kui mul on kindlas tiimis tulevik. Praegu pole lihtne ralliautot rentida, seega ootan võib-olla järgmise hooajani ja püüan aastaks 2022. aastaks valmis olla."

2017. aasta lõpus Hyundaiga liitunud Mikkelsen sai meeskonnas neli poodiumikohta, kuid jäi võiduta. "On selge, et Hyundai oli ehitatud Thierry Neuville'i jaoks," selgitas ta. "Mul oli sellega keeruline sõita, eriti asfaldil. Olen siiski enesekindel, sest õppisin sõitma Sebastien Ogier' pealt, kes tegi seda omakorda Sebastien Loebi järgi. Loeb jäi samuti alguses asfaldil Hyundaiga hätta."