Kontaveit tuleb juulis Eesti rahva ette, Kanepi loobus 

Tenniseliidu peasekretär Allar Hint ütles Delfile, et sõuturniiril teevad kaasa paljud endised Eesti meistrid, aga Kaia Kanepit üritusel mängimas ei näe.

"Ma ei oska öelda täpset põhjust, miks Kaia loobus, aga üks asi on see, et ta treenib kõvakattega väljakutel peetavaks USA turneeks ja ta ei soovi väljakuid vahetada," lausus Hint.