TWITTERI-MÖLL | Üldse ei imesta, et aasta s*tapea Novak Djokovic koroonaviirusesse nakatus 

„Korraldasime turniiri parimate kavatsustega ja teadmises, et viiruse levik on vähenenud. Kahjuks levib see endiselt. See on reaalsus, millega peame elama ja kohanema. Loodan, et nakatunud inimeste tervisega ei juhtu midagi hullu. Jään 14 päevaks karantiini ja viie päeva pärast tehakse mulle uus test,“ seisis Djokovici avalduses.