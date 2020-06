Juventus kavatseb hiigelsumma eest soetada Barcelona noore staari 

Valitsev Itaalia meister on Sky Sportsi andmetel juba nõustunud rahasummaga, mida Kataloonia hiid brasiillase eest nõuab. Nende arvates on 23aastane Arthur väärt tervelt 80 miljonit eurot. Juventusel on nüüd vaja mängijat veenda, et too nendega liituks.