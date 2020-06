WRC loodab koroonaviiruse teise laine hirmus MM-sarjaga jätkata augustis 

Kardetakse, et koroonaviiruse teine laine võib kohale jõuda sügisel, seetõttu tahetakse vähemalt ühe etapi enne ära korraldada. Kui esialgu paistis, et Liepaja rallit sarja lisamiseks ei kaaluta, siis tõik, et see toimub 14.-16. augustini, muudab selle palju tõenäolisemaks.

"See võib tähendada, et WRC-etapini on veel rohkem kui kaks kuud. Kui Liepajasse lähme, saame vähemalt midagi. Saame näha rallit. Murekohaks on see, et kui kõik etapid aasta lõppu paigutada, oleks koroonaviiruse teise laine tulemise korral hooaeg läbi. Parem alustada varem ning teha midagi nii kiiresti kui saame. Läti on selleks hea lahendus," vahendas anonüümseks soovida jäänud allika sõnu portaal DirtFish.