Taas väravasoone leidnud Liverpool jõudis tiitlist kukesammu kaugusele 

Liverpooli võit tähendab ühtlasi seda, et kui Manchester City neljapäeva õhtul võõrsil Chelseat ei võida, kuulub tänavune meistrikarikas punasärkidele. City võit jätaks neile veel ülimalt teoreetilise võimaluse Liverpool kinni püüda, kuid arvestades seda, et praegu lahutab meeskondi juba 23 punkti, on see võimalus tõepoolest ülimalt teoreetiline.