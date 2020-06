Vihakuritegu uurinud FBI: mustanahalise sõitja boksist leitud silmus oli tegelikult köis, millega garaažiust suletakse 

"FBI sai teada, et garaaž number 4, kust köis leiti, määrati Bubba Wallace'ile eelmisel nädalal," teatas agentuur avalduses. "Uurimise käigus näitasid tõendeid, et garaažist leitud silmus asus seal juba eelmise aasta oktoobris."

"Olen kergendunud, et see polnud see, mida kartsime," sõnas Wallace peale tõe selgumist. "Tahan tänada oma meeskonda, NASCARi ja FBI-d, et tegutseti kiirelt ja seda käsitleti vihakuriteoena. Võrreldes alternatiividega võtame hea meelega selle väikese häbi vastu."