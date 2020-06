Pahane Andrea Adamo: tahame järgmisel hooajal ainult kümmet MM-rallit 

Lühema kalendri eest võitleb väga häälekalt Hyundai rallimeeskonna pealik Andrea Adamo. "Tundub, et meid kaasatakse vaid siis, kui on vaja maksta," ütles ta Saksa meedias. "Oleme WRC promootorile selgelt teatanud, et tahame järgmisel hooajal ainult kümmet MM-rallit. Kui paljud neist toimuvad Euroopas jääb teiste otsutada."