Jalgpall GALERII | 30 aastat kestnud valu lõppes vägeva triumfiga: Liverpool on Inglismaa tšempion! Toimetas Kaarel Täll , täna, 00:09

Liverpool kindlustas Meistrite liiga neljapäeva õhtul, kui Manchester City kaotas võõral väljakul Chelsea'ile. Koroonakriisi ajal on staadionid tühjad ning fännid jälgivad vutti kodudes. Foto: Reuters/Scanpix

Liverpooli jalgpalliklubi on taas Inglismaa meister! 30 aastat ootust lõppes neljapäeva hilisõhtul, kui Liverpooli lähim jälitaja Manchester City ei saanud võõrsil jagu Chelsea'ist (1 : 2 kaotus), mis ühtlasi tähendas, et neil kadus ka teoreetiline võimalus esikohale tõusta. Liverpooli triumfi vägevust tõestab fakt, et Premier League'is jääb pidada veel seitse vooru.