VIDEO | Pisarates Jürgen Klopp: see on palju rohkem, kui olen kunagi osanud unistada 

"Mul pole sõnu," ütles sakslane hakatuseks. "See on parim asi, mida suudan endale ette kujutada ja palju rohkem, kui olen kunagi suutnud unistada. See on uskumatu. See tähendab palju rohkemat, kui ma eales oskasin mõelda."

"Selle klubiga meistriks tulla on täiesti uskumatu. See on mängijate saavutus... Ja mul on puhas rõõm neid juhendada," lisas Klopp, kes asus Liverpooli tüüri juurde 2015. aasta oktoobris.

Liverpooli kapteni Jordan Hendersoni sõnul tuleb tiitli eest tänada just Kloppi ja tema tööd.

"Juba sellest päevast peale, kui ta siia saabus, tundsin ma, et ta muudab kõike," kiitis Henderson. "Me uskusime temasse. See on olnud hämmastav rännak. Klopp tõi meid siia. Ilma temata poleks see olnud võimalik."

Tiitli tähistamine öises Liverpoolis. Foto: OLI SCARFF

Kahel viimasel hooajal Inglismaa meistriks kroonitud Manchester City peatreeneril Pep Guardiolal ei jäänud üle muud, kui Liverpooli ees kaabut kergitada.