Tarmo Tiisler Liverpooli tiitlist: ülevõim, koroona, Klopp ja Raku annavad kokku nagu ühe toreda muinasjutu 

Liverpooli tiitel sai lõplikult selgeks eile hilisõhtul, kui nende lähim konkurent Manchester City kaotas Londoni Chelseale 1:2. Tiisler jälgis seda mängu umbes sama tundega, nagu 2011. aastal Serbia ja Sloveenia vahelist EM-valikmängu - millest sõltus Eesti pääs play-off'i - kommenteerides.

"Muidu ma ju mingi Chelsea fänn ei ole, aga nüüd hoidsin neile ikka pöialt, kuid jah, mõnes mõttes oli see tuttav tunne, et oleks nagu midagi sellist juba kunagi kogenud," muheleb Tiisler, kes on Liverpooli fänn 1970. aastate lõpust, ja "ratsionaalselt täiesti seletamatutel põhjustel", nagu ta ise märgib.

Kuigi Liverpool on vahepeal võitnud mitmeid muid karikaid, siis Inglismaa meistriks krooniti nad viimati 30 aastat tagasi. Kas see lisab tiitlile erilise mõõtme?

"Ikka. Mina täiskasvanud inimesena tiitlivõidu tunnet kogenud ei olegi - kui eelmine tuli, olin 21aastane, kui kogu jälgimisvõimalus oli võrreldes praeguse onlainiajastuga hoopis teistsugune. See oli toona pigem nagu müüt või lugu, millel oli salapära, sest sa teadsid sellest nii palju vähem," tõdeb Tiisler. "Nüüd on võimalik jälgida meeskonna iga sammu ja salapära on vähem, kuid samas oled jälle nagu rohkem asjas sees."

Mis tunded valdasid telemeest aga vahepealsel ajal, kui koroonaviirus pani liiga pausile ning vahepeal oli õhus lausa oht, et hooaeg tühistatakse ja tiitel jääb sootuks välja andmata? Tiisleri arvates lisab see Liverpooli saavutusele veelgi kaalu juurde.

"Eks aeg annab arutust, aga usun küll, et selle tiitli lugu läheb selle võrra suuremaks, et lisaks tohutule ülesõidule teistest tuli juurde veel ka selline nüanss. See kujundab seda lugu ja folkloori, mis ongi ju see, mida me fänname ja jälgime," arutleb Tiisler.