PÕNEV! Ott Tänak stardib Viru rallil 

Tänak sõitis viimati Virumaa teedel võistlusoludes 2013. aastal, kui koos kaardilugeja Martin Järveojaga jäädi toona alla vaid WRC autol sõitnud Georg Grossile ja Raigo Mõlderile.

"Mul on hea meel, et tiim võimaldab meil kodustel teedel võistlusoludes kätt uuesti soojaks sõita. Lõpetasime äsja produktiivse testi Soomes ning nüüd on oluline ka ennast võistlusrütmi tagasi saada. Virumaa teed on alati olnud omamoodi väljakutsuvad ja seda on meil just hetkel vaja. Oma karjääri algusaastatel veetsin palju aega Kehala rallikompleksis ning ootan huviga, et saaksin neid teid proovida ka uue põlvkonna WRC masinaga," rääkis Tänak pressiteate vahendusel.

Hyundai Motorsporti direktor Andrea Adamo lisas omalt poolt, et sõltumata sellest, et tänavune WRC hooaeg on endiselt veel pausil, on nad otsustanud alustada testidega, kuna tahavad olla valmis eesootavateks etappideks.