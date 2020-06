VIDEOD | NBA ajaloo rajumaid pealtpanijaid kuulutas karjääri lõppenuks 

Seejuures saab karjääri jooksul mängus keskmiselt 16,7 punkti visanud Carter lahkuda mehena, kes on tabanud oma viimase viske: see juhtus Hawksi viimases koroonaeelses mängus New York Knicksi vastu, kui oma õhulendude eest "Air Canada" austava hüüdnime pälvinud korvpallur sopsas kolmese.

"Kuigi hooajast jäi pettumus, oli seda avaldust praeguses olukorras natuke lihtsam teha," tunnistas Carter. "See on umbes nii, et okei, see on suurem kui minu karjäär. Koroonaviirus on võtnud väga palju elusid, nii et tuleb vaadata suurt pilti."

"Viimase viske tabamine aitab olukorda leevendada, ja ma usun, et kui see poleks sisse läinud, tunneksin ma end natuke teisti. Kui sa teed oma viimast mängu - sõltumata sellest, kas sa tead, et see on su viimane mäng või mitte - tahad sa alati öelda, et "Olgu mis on, vähemalt tabasin ma oma karjääri viimase viske." Mina saan seda öelda, nii et ma võin olla õnnelik," ütles Carter.

Vince Carter oli 1998. aastal NBA drafti viies valik. Oma esimesel hooajal pälvis toona Toronto Raptorsit esindanud Carter ka liiga aasta parima uustulnuka auhinna. Kaheksal korral on ta valitud NBA All-Stars meeskonda, 2000. aastal võitis ta Tähtede mängu pealtpanekuvõistluse ning samal aastal krooniti USA koondise koosseisus ka olümpiavõitjaks.