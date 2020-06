Kaks negatiivset proovi andnud Horvaatia tenniselegend nakatus ikkagi koroonaviirusesse 

Juba varem oli selgunud, et koroonaviirusesse on nakatunud ka Novak Djokovic ise koos abikaasaga, samuti Viktor Troicki ja tema abikaasa ning Borna Coric ja Grigor Dimitrov. Positiivseid teste on tulnud teisteltki tuuriga seotud inimestelt, nakatus näiteks ka Serbia korvpalliäss Nikola Jokic, kes oli turniiri väisanud.

Djokovici treener ja Aadria tuuri võistluste direktor Goran Ivanisevic ei kiirusta siiski maailma esireketit hukka mõistma.

Kuid mida arvata sotsiaalmeediasse postitatud videotest, kus näha ülemeelikuid tennisiste ööklubis pidutsemas?