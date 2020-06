FC Liverpooli 30 aastat ootust lõppes. "Ilma Klopita poleks see võimalik." 

Punased on nüüd 19kordsed Inglismaa tšempionid, kuid viimati tõsteti tiitel pea kohale hooajal 1989–90 ehk kaks aastat enne Premier League'i asutamist. Seega pidid Liverpooli fännid kuni neljapäevani taluma teravat nalja: Which ship has never docked at Liverpool? The Premiership (viide, et Liverpool on kuulus sadamalinn – toim)“

Mälu värskenduseks: toona mängisid Liverpooli särgis teiste seas sellised härrad nagu Bruce Grobbelaar, John Barnes, Ian Rush ja Kenny Dalglish. Liigas 22 väravat löönud Barnes on nüüdseks saanud 56aastaseks, Grobbelaar on 62, Rush 58 ja Dalglish 69.

FC Liverpooli 19. Inglismaa meistritiitlit tähistasid täie hooga nii noored kui ka vanad. Foto: AP/SCANPIX

Puuduolev pusletükk Klopp

Pärast 1990. aasta triumfi on Liverpool jäänud viiel korral teiseks, kuid pole kunagi langenud esikümnest välja. Nad on alati olnud tipu lähedal, kuid pidevalt jäi midagi puudu. See miski leiti 2015. aasta oktoobris, kui peatreeneriks palgati sakslane Jürgen Klopp, kes võttis üle katkise meeskonna, mis paiknes tabelis 12. real.

Klopp aitas satsi kevadeks kaheksandaks ning hakkas suvel hoolega uut puslet kokku panema. Mosaiiki kuulus ka Ragnar Klavan, kes pidas Klopi käe all 53 ametlikku matši ja lõi kaks väravat enne, kui ta 2018. aasta suvel Sardiinia saarele kolis.

Lisaks Klavanile on Klopp aastate jooksul värvanud Mohamed Salahi, Sadio Mane, Georginio Wijnaldumi, Andy Robertsoni, Alex Oxlade-Chamberlaini, Virgil van Dijki, Naby Keita, Alisson Beckeri ja veel hulga mehi, kes on kõik tema käe all arenenud. See viitab faktile, et Klopp ei täienda meeskonda täiendamise pärast, vaid ostab neid, keda tõesti vajab. Iseenesest loogiline, kuid kõik tippklubid ei kipu nii talitama. Loomulikult ei saa eirata ka fakti, et Klopp pani suurepäraselt mängima nii mõnegi juba enne teda satsis olnud mehe, näiteks Jordan Hendersoni ja James Milneri.