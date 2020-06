Endise vormelibossi rassismiteemalised kommentaarid kurvastasid Hamiltoni: ühiskonna viga ongi igorantsed ja harimatud kommentaarid 

Kuuekordne maailmameister Hamilton avaldas hiljuti, et on terve karjääri vältel tajunud rassismi, mistõttu asutab ta organisatsiooni, mille eesmärk on aidata mustanahalistel mootorispordimaailmas läbi lüüa.

"Olen harjunud olema oma tiimis üks väheseid mustanahalisi. Veelgi enam, olen harjunud, et keegi ei kõnele minu eest, kui puutun rassismiga kokku, sest keegi teine ei koge või mõista seda isiklikult," sõnas Hamilton.

Ecclestone lausus CNNile, et tema arvates ei tee Hamiltoni organisatsioon F1-sarjale ei head ega halba. "See paneb inimesi lihtsalt mõtisklema, mis on oluline," märkis Ecclestone, kes samas kiitis Hamiltoni initsiatiivi.

Ent tegi seejärel avalduse, mis mõjus paljudele šokeerivana: "Tihtilugu on mustanahalised inimesed rassistlikumad kui valged inimesed."

Kui Ecclestone'ilt küsiti, kas vormel 1 pidanuks aktiivsemalt rassismi vastu võitlema, vastas ta: "Ma arvan, et keegi muretsenud selle pärast varem. Kõik olid liiga hõivatud võitude püüdmise, sponsorite otsimise või millegi muuga."

Hamilton kommenteeris Ecclestone'i intervjuud nii: "Kurb on lugeda neid kommentaare. Bernie on spordist väljas ja teisest generatsioonist, aga see on täpselt see, mis on valesti – ignorantsed ja harimatud kommentaarid, mis näitavad, kui kaugele peab ühiskond arenema enne, kui võrdsus on päriselt võimalik.