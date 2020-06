Marko Kristal ei jää avaringiga rahule: meie mäng kõigub liiga palju 

Üks mees, kes sellest võidaks, oleks 23aastane venelane Amir Natho. Barcelona B satsistki läbi käinud ründav poolkaitsja on pidanud olude sunnil Kaljus täitma ka (vale)ründaja positsiooni, mis pole ilmselt tema efektiivseim paik platsil. Värav on tal veel Premium liigas löömata, kuid kuus resultatiivset söötu on praegu liiga parim näitaja.

"Ta on väga loov ja väga huvitav mängija," kiitis Kristal. "Ta võib veel paremini mängida ja olla meeskonnale veel kasulikum. Kuna ta viibis koroonapausi ajal Venemaal, pole ta veel täiesti head vormi saavutanud. On huvitav jälgida, kuidas see mees võib lõpuks mängida.

Kui nad treeningmängudes koos Odilavioga platsil olid, oli episoodiliselt väga nauditav vaadata, mida nad seal tegid. Tema mäng paraneb, kui anda talle ette tõsine väravalööja."

Ainsana pole veel mängugi kaotanud tiitlikaitsja FC Flora, kes mängib täna kell 13 võõral väljakul FC Kuressaarega. "Selge, et Flora mängib kõige kindlamalt," kommenteeris Kristal avaringi põhjal vastaseid.

"Neil on väga selge mängujoonis ja mängijad, kes suudavad selle ellu viia. Kui võrrelda Kaljuga, siis neil on olemas see ründaja, kes lööb väravaid (Rauno Sappinen – M. T.).

Flora on jätnud kõige stabiilsema mulje, aga hooaja algus on koroona tõttu olnud kõigile heitlik. Üldiseid järeldusi on veel ehk vara teha, ootame teise ringi ära, siis loksuvad asjad võib-olla paremini paika."