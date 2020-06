Endine Barcelona ründaja nimetas Louis van Gaali lolliks treeneriks 

"Miks Riquelme Barcelonas ei säranud? Sest tal oli loll treener nagu van Gaal. See on selge, kas pole?" sõnas bulgaarlane.

Mina nautisin tema väravaid, sööte, tegutsemist, üleasteid, aga kui tuleb keegi ja tahab ühest asjast teist leiutada... See on võimatu."

Van Gaal on Riquelmet nimetanud poliitiliseks ostuks. Barcelona maksis 2002. aastal argentiinlase eest Boca Juniorsile ka umbes 11 miljonit eurot, kuid too tegi kolme aasta jooksul Kataloonia klubi eest 30 liigamängu.

"Ta tuli riietusruumi ja ütles, et siin on palju cruyffismi (viide legendaarsele hollandlasele Johan Cruyffile, kes treenis Barcelonat aastatel 1988–96 – M. T.). Muidugi ma mõtlesin, et kus on Johan ja kus oled sina. Seal oli suur vahe," pajatas Stoitškov.